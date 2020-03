Zidan nacrtao plan, ovo su igrači na koje ne računa, lista pojačanja i KONAČNO, dobre vesti za Luku Jovića!

Real će promeniti tim u narednoj sezoni, ali je problem novac, jer će morati da prodaju, kako bi ispunili želje svog trenera. Neće biti velikih pomeranja, Zidan želi da smanji broj igrača sa sadašnjih 25, to neće biti ni lako jer se vraćaju sa pozamica Hakimi, Odegard koji su sigurni za narednu sezonu, Reguljon, golman Lunjin, Odriozola, Kubo, Valjeho, Borha Majoral, Oskar Rodrigez i Luka Zidan, Ali samo pomenuta dvojica mogu da računaju na mesto u ekipi, i eventualno Reguljon, ako bude prodat Marselo.



Ići će svi na pripreme, ali zna se i lista onih na koje ne računa, to su Džejms, Bejl, Lukas Vaskez i Marijano. Naćo i Modrić bi takođe trebalo da napuste klub, kao i Brahim.



Ali, koga cilja Real?



Pre svih vezistu, Zidan želi Pogbu, ali u klubu bi radije Fabijana Ruiza. U igri je Kamavinga, kao i Čerki klinac iz Liona. Ali, Kros ostaje, Valverde i Kazemiro su sigurni, dakle, ima mesta za jednog vezistu jer se vraća i Odegard.











Meta u napadu je Kilijan Mbape ili Haland. Ali, kako piše "AS" to su teški transferi i verovatno će sačekati 2021. To drugim rečima znači da će Joviću biti pružena verovatno još jedna šansa, odnosno da će ostati i naredne sezone i boriti se sa Rodrigom za mesto u ofanzivi.



Jer, jednostavno, Real nema novac da uloži u Mbapea, čekaće da mu ostane godina ugovora, pa se onda odlučiti. Što se Halanda tiče, njegova klauzula važi od 2021. i mnogi ocenjuju da je prerano dovesti ga narednog leta.