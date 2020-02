Zidan iznenada menja kurs, Hrvat je sledeća Realova bomba?!

Real Madrid razmatra da pošalje ponudu za vezistu Intera - Marcela Brozovića!



Brojni italijanski i španski mediji prenose da je Zinedin Zidan oduševljen formom hrvatskog veziste, koji zaista ove sezone igra na ozbiljnom nivou kod Antonija Kontea.



Brozović vrlo dobro poznaje i Luku Modrića, zajedno drže i vezni red hrvatske reprezentacije, a to je dodatni plus kada je u pitanju period adaptacije na Santjago Bernabeu.



Brozović je u Inter došao direktno iz zagrebačkog Dinama, leta 2015. godine i do sada je odigrao 182 meča, postigao 23 gola i upisao 22 asistencije.



Njegova glavna karakteristika je što može da igra u nekoliko formacija, i na više pozicija u veznom redu, a to je ono što je posebno po ukusu Zinedina Zidana.



Brozović bi mogao da rastereti Kasemira, sa kojim bi delio minutažu, a na neki način je i dugoročna zamena za sedam godina starijeg sunarodnika, Luku Modrića.









Prema Transfermarketu, Brozović vredi 60 miliona evra, što Realu svakako ne bi predstavljalo problem.





Podsetimo, Zidan je uporno zahtevao Pola Pogbu, ali je Florentino Perez odbio da plati 150 miliona evra koliko traži Mančester Junajted, stoga se možda i Francuz pomirio da mora da pronađe jeftiniju alternativu.







Pratimo rasplet situacije do leta...