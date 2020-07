Zidan bio spreman da proda Jovića i još trojicu, kako bi se dokopao Klopovog asa, ovo su nepremostivi problemi!

Zinedinu Zidanu nisu ispunjene želje nije doveden Mbape, što je bila nemoguća misija, ali ni Pogba, kao ni Kante. Francuz voli igrače koji su fizički dominantni, mogu da se nametnu snagom i eksplozivnošću, pa je tražio od kluba da pokuša da privoli Liverpul da im proda Sanea.



Senegalac želi u Real, to nije sporno, ali je Klop tražio garancije da neće biti prodat, makar ne pre nego što se obezbedi dostojna zamena i kupe dva ili tri igrača.



Ne postoje uslovi za transfer jer, bez obzira što Real ima igrače koje će prodati, prvi je otišao Hakimi, i dalje se pominju i Jović, Džejms Rodrigez, Marijano Lopez, Sebaljos i još par igrača na pozajmicama, to će biti iskorišćeno da se saniraju dugovi. Naime, Real je zbog pandemije, izostanka prihoda, ne samo od karata već i poseta stadionu u rupi od 200 miliona.



Početak otplate kredita za renovinaranje Bernabeu od 550 miliona je i dalje daleko, ali klub pokušava sve ne bi li smanjio iznos za plate. I sa te strane dolazak Manea bi bio revolucija u svlačionici, moraju da produže ugovor sa Ramosom, da sačekaju da Rodrigez i Bejl oslobode platni budžet, a ciljaju u budućnosti Halanda, eventualno Mbapea, Kamavingu, za koga je Ren odbio 80 miliona i pozajmicu do sledeće sezone, kao i Kaija Haverca.











Sve to uticalo je da Perez poruči Zidanu da mora da radi sa onim što ima, da razvija sirov talenat kao što je Vinisijus i da od dovođenja velikih pojačanja nema ništa...