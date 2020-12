Zid oko Zidana, u Sevilju bez komandanta! Dogovoreno prvo pojačanje u januaru, hoće li ga Francuz dočekati u Madridu?

Nema mnogo prostora za uzmicanje, Real ide u Sevilju, informacija da nema Ramosa ponovo je uplašila navijače bez njega je sve mnogo teže.



Na "Nervionu" nikada Realu nije lako, ako izgube, to bi bio četvrti put u šest mečeva, i dodatno bi zaljuljao status Zidana.



No, Ramos je okupio svlačionicu, traži da od njih daju maksimum da spasu trenera. Kapiren je uz Francuza, a ovo nije prvi put da su se "senatori", pre svih Benzema, Varan i Ramos podmetnuli za trenera i daće sve da mu sačuvaju posao, iako su mlađi igrači nezadovoljni. Perez je razgovarao sa iskusnijim igračima i on podržava Zidana, ali ne do te mere da izgubi sezonu. Protiv Sevilje Real mora da dobije, neće biti lako, pet od devet poslednjih susreta na gostovanju u Andaluziji su poraženi, sa mnogo boljim timovima od ovoga. Najvažnije je preživeti u Evropi gde ne smeju da izgube od Gladbaha kod kuće.













Perez je rekao igračima da nema vremena za lament, niti su opravdanje povrede. Svi igrači koju su u Realu su tu jer zaslužuju i sada to moraju da pokažu.



Inače, Real će kupiti vezistu u januaru, "AS" je danas objavio da je dogovor praktično postignut, igrač je pristao, a koštaće 25 miliona evra.



U pitanju je sjajni mladi Mađar Dominik Šobošlai. "Bild" tvrdi da je Zidan razgovarao sa njim, da je 20-godišnjak pristao, iako ga želi Red Bul Lajpcig, čija je Salcburg filijala. Ali, tako je bilo i sa Halandom, pa je na kraju Norvežanin otišao u Dortmund jer je to bila njegova želja.







Mađara je hteo Milan, ali i Arsenal, no Real je neuporediv. Plan je jasan, Isko će ustupiti mesto klincu koji je dao 17 golova u 17 nastupa.



Samo da li će Zidan dočekati pojačanje?