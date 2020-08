Žesus zasukao rukave, Benfika će imati tim da se smrzneš!

Benfika je u sezoni za nama ostala bez trofeja i to je uprava jako ozbiljno shvatila.Krenuli su da prave korenite promene, na klupu je vraćen iskusni Žorž Žesus, koji je pravio čuda sa Flamengom u prethodom periodu.Spekuliše se o brojnim pojačanjima, a svakako se najglasnije čuju priče o potencijalnom dolasku dvojice slobodnih igrača, Edinsonu Kavaniju i Janu Vertongenu.Dolazak iskusnog Belgijanca, koji se rastao sa Totenhemom, je izgleda i dogovoren, a "Orlovi" su jako blizu tome da dogovore i dolazak popularnog "El Matadora", kojem je istekao ugovor sa Pari sen Žermenom.To nije sve, kako su izgleda obezbedili i usluge brazilskog reprezentativca Evertona Seboljinje Soareša.Fudbaler Gremija je najavio da napušta domovinu, sve navodi na to da će karijeru nastaviti na "Lužu".U napadu stiže i pojačanje iz Bundeslige, to je dogovoreno, novi igrač Benfike postaće Luka Voldšmitd, koji stiže iz Frajburga.Podsetimo da su u januaru dobili i veliko pojačanje iz Borusije Dortmund u Julijanu Vajglu, pa bi kada se sve sabere i oduzme prva postava Benfike naredne sezone mogla da izgleda ovako.Zaista sjajan tim, koji će ozbiljno uzdrmati Porto u borbi za titulu u Primeiri, ali i tim koji bi mogao da iznenadi na evrosceni.