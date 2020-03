Zemljotres u Totenhemu, Kejnu dojadilo, da li će ovo biti rasplet na leto!

Izgleda da je i Hari Kejnu dosta. Naime, kako pišu engleski mediji, on će pokušati da ode iz kluba narednog leta. Dve stvari su ključ, prva, kapiten Engleske ne želi više da troši vreme bez šanse da nešto osvoji, druga je što ne veruje da klub može da napravi tim koji bi bio konkurentan u Engleskj i u Evropi.



Naime, radi se o začaranom krugu, navodno je Murinjo obavešten da bez plasmana u Ligu šampiona neće moći da računa na veliki budžet, a bez Kejna i Sona koji su povređeni će teško stići i do petog mesta koje bi, u slučaju potvrde Sitijeve suspenzije značilo i mesto u eliti.



Kejn smatra da je bio korektan, da nikada nije forsirao transfer, ima ugovor do 2024. i sve je na klubu, ali teško je trpeti nezadovoljnog igrača.



Postoji još jedna stvar, Murinja navodno Kejn ne doživljava kao garanciju, a ako bude samo oko 60 miliona evra za transfere bez Lige šampiona, to će sprečiti Portugalca da napravi odbranu kakvu želi.











Levi neće pustiti Kejna bez borbe i jasno svetskog rekorda, spreman je da mu ponudi i veći novac, ali navodno su Kejnovi agenti već rekli u neformalnom razgovoru da Harija ne motiviše novac, da želi izazov i jači klub.



On je takođe odbacio mogućnost da igra u Engleskoj i cilja neki veliki klub na kontinentu. Ako ne dođe Mbape, jasno da bi bio prva meta Reala, dok Barselona nema novca. U igri bi eventualno bio PSŽ, ali kako se priča, napadač Totenhema cilja odlazak u Španiju.



Sigurno da ga "Pevci" ne bi pustili bez 250 miliona funti, odnosno svetskog rekorda, ali ako je Perez spreman i više da plati Mbapea, i ako se to izjalovi, jasno da bi Kejn bio prva meta.