Želi ga Zidan, idol mu je Serhio Ramos - Transfer "nacrtan"?!

Dajot Upamekano, kao što smo nedavno pisali, biće najtraženiji štoper Evrope ove sezone, ali deluje da Real Madrid ima olakšan put do njegovog potpisa.



Mladi štoper RB Lajpciga otkrio je jednom prilikom, a to je danas plasirao madridski As, da mu je Serhio Ramos idol i da želi da postane kao on.



Upamekano je prošle godine dao jedan zanimljiv intervju u kom je otkrio da je zajedno sa Osmanom Dembeleom u jednom pariškom kvartu, gde žive Afrikanci, igrao gomilu turnira, i da je on uvek želeo da imitira Serhija Ramosa.



"Nije bilo lako odrastati i igrati fudbal u tom kraju. Moj uzor i neko na koga sam se ugledao bio je Serhio Ramos. Po mom mišljenju, on je najbolji štoper na svetu. Igrao sam na svim odbrambenim pozicijama, ali kada sam počeo da igram štopera, samo sam pokušavao da skinem njegovu igru. Posmatrao sam ga, želeo sam da postanem kao on. Njegov karakter je neverovatan. Ipak, njegova igra je nešto što me najviše impresionira", rekao je Upamekano.



Jedini klub koji se bori za njegov potpis je Bajern Minhen, koji ima svog keca u rukavu, a to je mesto startera i veliak uloga u smeni generacije u odbrani, pošto odlaze Boateng i Alaba...



Da li će možda Serhio Ramos kapitenski da reši ovu dilemu?





Otkupna klauzula iznosi 60 miliona evra!