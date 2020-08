Završeno! Najveće pojačanje Lacija u veku, "smenio" Sergeja!

Izgleda da su stvari rešene, Lacio će dobiti ogromno pojačanje.



Rimski mediji su ga nazvali odmah "pojačanjem iz devedesetih", kada se to kaže, u Italiji se jasno aludira na činjenicu da su najbolji igrači sveta stizali u Seriju A u to vreme koja je bilo neuporedivo jača od drugih liga.



Za nekoga je to preterivanje, ali je činjenica da je Lacio doveo verovatno najzvučnije pojačanje u eri Lotita (mada, setimo se i Mira Klosea).



U pitanju je David Silva, španska legenda koji je, kako tvrde u Rimu odbio sve druge ponude, i onu Bekamovu koja je bila isplativija i stiže u Lacio.



David Silva veruje da može da igra na vrhunskom nivou, potpisaće ugovor do 2023. ima 34 godine, imaće privatni avion, kuću u centru Rima, zarađivaće blizu 5 miliona evra, što ga čini najskupljim igračem u Lotitovoj eri, preskočiće Sergeja Milinković Savića.



Legendarni kapiten napušta Siti posle decenije, imao je sjajnu ponudu i Al-Sada gde ga je zvao Ćavi, ali njegova ideja je da i dalje igra u Evropi.







David Silva je odigrao za Španiju 125 mečeva, osvojio baš sve, u Sitiju je prešao kotu 300. Pričalo se da bi mogao karijeru da završi na svojim Kanarima, to je i dalje moguće, ali on i dalje može da igra vrhunski fudbal, što će pokazati u Laciju.