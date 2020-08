Završeno, Milan probao da pokvari, Inter odoleo, drugo pojačanje za Kontea!

Ono što se očekivalo, završeno je tokom jutra. Naime, iako je Milan do poslednjeg trenutka pokušavao da se uključi, polazeći od želje igrača i toga da navija za "Rosonere".



Ali, Masimo Ćelino, vlasnik Breše je odbio Milan jer je već postigao dogovor sa Interom.



Otkriveni su brojevi, po mnogima najtalentovaniji igrač Italije će se za 30 miliona evra, plus bonuse, preseliti u Inter. On će dobiti 2.5 miliona po sezoni, a u pitanju je drugo pojačanje Intera koji je već kupio Hakimija od Reala za 40 miliona.





Pisali smo i o tome šta još posle jučerašnjeg dogovora da ostane trener može da očekuje Antonio Konte....







Tonali je dete Breše, prošle godine je najviše doprineo da se "Rondinele" posle decenije vrate u ligu, ali kratko su trajali. Prodaja je rešenje da Ćelino napuni kasu, igrač je odbio da razmišlja o eventualnom odlasku van Italije, u PSŽ, Juventus se povukao, nije želeo da ulazi u aukciju sa Interom, a priča se ni da Konte nije oduševljen, jer traži drugačiji tip igrača u veznom redu.



Svejedno, Tonali je ogroman potencijal....