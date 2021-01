Završeno! Juve dobio bitku sa rivalima, sledeći stiže napadač!

Kako smo i pisali, Juventus je blizu prvog pojačanja u novoj godini, iako su Inter i Milan probali da se umešaju u trku. Paratići je dogovorio sa Đenovom transfer Nikola Rovele koji je otkrovenje među Ligurijanima ove sezone. U pitanju je momak koji je tek napunio 19 godina, mladi je reprezentativac Italije i velika nada. Ovaj vezista će najmanje još šest meseci ostati na "Marasiju", a ako bude sazreo već na leto će u Torino.



No, to je pojačanje za budućnost.



Šta je sa igračima koji odmah mogu da pomognu?



Juventus traži napadača. Jedna opcija je Žiru koga želi Pirlo, ali i pored toga što je Čelsi raspoložen da pusti iskusnog napadača, on ne bi bio siguran u minutažu, ono što želi je da igra pred EURO.







Tako da je lakša opcija bivši napadać Juventusa, Ljorente koji ne dobija šansu u Napoliju. "Kralj Lavova" je dve godine proveo u Torinu, on bi bio idealan džoker, alternativa za Moratu koji će recimo teško uspeti da se oporavi pred meč sa Milanom. Pominje se i Gracijano Pele koji se vraća iz Kine, ali on dugo nije igrao ozbiljan fudbal.



Mnogi veruju da ako Juventus ne pobedi na "San Siru" neće uspeti da se vrati u bitku za titulu. Meč se igra u sredu uveče u Milanu.