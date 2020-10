Završeno, Daglas Košta otišao iz Juventusa, Napolitanci se nisu pojavili, upropastili Seriju A!

Tužne scene na stadionu Juventusa. Napoli se nije pojavio, nisu doputovali iako liga nije odložila utakmicu. Juventus će izaći i makar provizorno dobiti utakmicu sa 3:0.



Uslediće svakako žalba i tužba Napolitanaca koji su napravili cirkus od lige. Mnogi smatraju da je najbolje ili da se prekine, ili da Partenopei budu žestoko kažnjeni.



Evo, o čemu se radi.



Oni imaju pozitivnog Zjelinskog i Eljmasa, ali pravila su jasna i postignuta su u dogovoru sa nadležnim zdravstvenim institucijama. Naime, ako imate dovoljno igrača, da izvedete tim, morate da igrate utakmicu. Đenova je to uradila baš protiv Napolija, Torino protiv Atalante, i nema razloga da Napolitanci budu izuzetak.



Oni se međutim brane da su im lokalne zdravstvene vlasti centar za prevenciju protiv korone u Kampanji zabranile da putuju, jer bi bili opasnost po pilote, stjuardese, zaposlene u hotelu. Problem je međutim da je liga postigla dogovor sa nacionalnim centrom za prevenciju pa nije jasno kako je moguće sada rušiti pravila.



De Laurentis je odbijen i u organima takmičenja, ali i od samog Juventusa koji želi da igra meč, bez obzira što po toj logici i oni imaju razlog da strahuju.



Zbog čega Napoli radi ovakve stvari?



Dosta su oslabljeni ne samo zbog pozitivnih, već i povređenih, pa je čitava priča zaista bljutava. Jučerašnji pregledi su pokazali da je uz Zjelinskog samo Elmas pozitivan, mada jasno, bolest ne mora da se pokaže dva ili tri dana pošto je neko bio pozitivan. Ali, svejedno, postoje jasna pravila...



U svakom slučaju, igrači Juventusa su izašli na teren, čekaće 45 minuta a onda će sudija odsvirati kraj.



Večeras je trebalo da bude oproštaj Daglasa Košte on ide u Bajern na pozajmicu, to je dogovoreno, vraća se u bivši klub, a sutra bi i De Šiljo trebalo da ode u Lion. To znači da će Federiko Kjeza sutra postati fudbaler Juventusa, biće to poslednje pojačanje kluba u ovom prelaznom roku, posle Kuluševskog, Artura, Morate, MekKenija.



Ali, sve to je nebitno, u svetlu ovoga što se dogodilo, liga je već neregularna, a večeras će se medijima obratiti predsednik Juventusa Andrea Anjeli.