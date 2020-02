Zašto je propao transfer i ko je probao da "opljačka" Atletiko?

Pravi rat reči izbio je između Atletika i "klana" Kavanijevih posle propalog transfera Urugvajca među "Jorgandžije".



Predsednik Madriđana Enrike Serezo je bio ogorčen.



"Prava je sramota kakve su veze fudbalera sa agentom i porodicom, to su sve pljačkaši. Mi smo želeli Kavanija, ali ne i da bude orobljeni. Neverovatno je kako se njegova porodica ponašala tokom pregovora", rekao je prvi čovek Atletika.



Odgovor je stigao da Valtera Guljelmona koji je Kavanijev agent i brat.



"Ne znam ko je taj čovek, niti zbog čega priča gluposti. Nije se pojavio na pregovorima, možda mu je Atletiko hobi. Njihovi navijači treba da se zapitaju ko im je predsednik, ja ga nisam video nijednom za vreme pregovora", kaže Valter.



On je dodao da je Kavani bio spreman da prima manji novac u PSŽ kako bi otišao u Madrid.



"Da je do novca, prihvatio bi ponude iz Engleske, jednostavno Atletiko nije mogao da plati ni obeštećenje Pari Sen Žermenu, a sada nas pokušava da optuži. Zar mislite da bi Edi prodao snove za novac, on je bio spreman da ode samo u Atletiko", dodao je brat.



Simeone je ostao bez pojačanja, a u PSŽ tvrde da pregovora nije ni bilo.



"Mi nismo ni razmišljali da prodamo Kavanija", kaže sada Leonardo, a "El Matador" će biti slobodan u junu da sam odabere klub, kada mu istekne ugovor sa Parižanina.



Kako sada stvari stoje, to neće biti Atletiko, a Bekam ga ubeđuje da se pridruži njegovom Majamiju.