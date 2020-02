Zar ste sumnjali? Mesi odlučio i kao i obično, sve će biti po njegovom!

Engleski mediji sumnjaju da će Siti uspeti u nameri da na leto privuče Lea Mesija.



Prvi problem je što sam Mesi nije siguran da li bi mogao da igra za drugi evropski klub, iako ima priliku da ode bez obeštećenja, a drugi što bi svaki ugovor sličan onom koji ima u Barseloni bilo koji klub naterao da prodaje igrače, kako bi otvorio prostor za najveći fudbalski ugovor svih vremena.



Uz to, i pored sukoba sa Abidalom, jasno da je u Mesijevim rukama odluka. Ako, on bude insistirao, Francuz će biti bivši direktor, jednostavno zna se čija je poslednja u Barseloni, i to ne samo sada već u ovoj deceniji.



Procurelo je da je kroz redove Pepu poručeno da se ne nada, da i Mesijevi savetnici, ali i porodica smatraju da bi trebalo da ostane u Barsi i završi karijeru. Mesi Abidalu zamera na odsustvu interesovanja da vrati Nejmara u klub prošlog leta, ali i nesposobnosti da nađe kratkoroču zamenzu za Suareza.



Uz to, Abidal je igrače optužio za nemire u svlačionici kao i bojkot Valverdea, na šta mu je Mesi javno poručio da imenuje igrače koji su "bušili" trenera.



Ovo nije prvi put da Mesi uđe u polemiku sa klubom, kada je 2013. Havijer Faus finansijski direktor rekao da Mesi prečesto dobija povišice, Argentinac je odbrusio:



"Gospodin Faus ne razume ništa o fudbalu, misli da je u pitanju samo biznis i strašno greši".















Posle toga je Faus zaćutao, a poznate su i priče da je uticao na odlaske Ibrahimoviča i Davida Vilje iz kluba, kao i da od njegovog "befela" zavisi prijem određenih igrača u svlačionici Barselone.



Ali, svejedno, Barsa ne sme da dozvoli da Mesi ode i suoči se sa neizvesnom budućnošću dok ne nađe neku vrstu zamene, ako je tako nešto uopšte moguće. Oni se nadaju da će Argentinac produžiti ugovor i posle 2021. i ostati još par sezona, do kraja karijere u klubu. Recimo i to, da u pozadini svega besni rat oko novog predsednika i da će kandidat koji obezbedi Mesijevu podršku i potpis novog ugovora sigurno postati novi prvi čovek kluba. U sve je umešan i Ćavi koji je kandidat za trenera jednog od kandidata i zbog toga je iz Katara i sam ušao u sukob sa Abidalom.