Za Luku Jovića poznata i suma, ali kakva bi ga skepsa dočekala!

Izgleda da stvari oko Luke Jovića i Arseala postaju ozbiljne. Naime, i danas "AS" piše da Arteta i pored dosta sumnji od strane navijača, ali i medija želi našeg fudbalera.



Sigurno je da će Arsenal prodati Obamejanga, Gabonac ima ugovor na još sezonu, ali ne želi da produži ugovor. Ima dosta interesenata, od PSŽ, preko Junajteda, Intera ili Barselone (situacija zavisi od Lautara)...



Cena bi bila oko 60 miliona evra, a Arsenal bi jasno morao da traži napadača. Arteta veruje da bi Jović bio pravo rešenje, iako su mnogi skeptični. Arsenal bi izdvojio pedesetak miliona plus bonuse za Srbina.



"Ne treba im on, ni Zidan mu ne veruje, nije pokazao ništa", kritičan je nekadašnji štoper Kempbel.



Oglasio se i Rio Ferdinand.



"On je pokazao potencijal u Frankurtu, ali je to različito u odnosu na veliki klub gde nije uspeo da se nametne. Arsenal ne sme da napravi istu grešku", tvrdi Rio Ferdinand.













A opet, Artetina bi mogla da bude poslednja, iako su i navijači skeptični.



Videćemo hoće li Real uopšte prodati Jovića jer imaju u planu da se pojačaju Fabijanom Ruizom, a neće ovog leta izgleda kupiti ni Mbapea, ni Halanda kako se pominje.



Jovića želi i Napoli, pa sigurno da će ponuda biti i pored loše sezone u Realu...