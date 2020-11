Za dva meseca kreće prelazni rok, a Liverpul ima tri velike mete!

Liverpul kuje planove za januar kada se radi o prelaznom roku, a u klubu i dalje ne žele previše da pričaju o potencijalnim metama.



Ipak, mediji se bave ovom temom, posebno činjenicom da je klubu potreban štoper svetskih kvaliteta jer je Van Dajk u autu do kraja sezone.



Prvi koji se danas pominjao jeste Ozan Kabak, turski reprezentativac koji ima samo 20 godina i koji igra kao štoper za Šalke koji je u očajnoj formi. Ipak, postoji ime koje je na spisku ispred Kabaka, a to je Malik Tiao. Radi se o štoperu koji je takođe član Šalkea, ima samo 19 godina i igra standardno za ovaj tim.



Visok je, ima 191 cm i po mnogima je sjajno rešenje za budućnost. Ipak, Liverpulu treba rešenje odmah.



Rešenje bi mogao da bude David Alaba, austrijski fudbaler koji je došao do zasićenosti u Bajernu sa kojim je osvojio sve što se osvojiti može i to nekoliko puta.



Može da igra na više pozicija među kojima je i pozicija štopera, a cena bi mogla da mu bude i ispod 50 miliona evra u januaru imajući u vidu da odbija da potpiše novi ugovor sa Bajernom.



Klop je već doveo iz Bajerna Alkantaru ove sezone, čekamo još jednog...