Vulvsi dovode veliko pojačanje u januaru, raduju mu se i u Firenci!

Kako stoje stvari, ekipa Nuna Espirita Santa bi mogla da dobije veliko pojačanje u januaru.



U pitanju je napadač Salcburga Hi-Čan Hvang, koji je već neko vreme na radaru "Vukova".



Fudbaler iz Južne Koreje je odigrao odličan prvi deo sezone u Austriji, skrenuo je pažnju na sebe i odličnim partijama u Ligi šampiona, gde se sa Salcburgom do poslednjeg kola borio za plasman u narednu rundu takmičenja.



Vulvsi su zagrizli i kako stoje stvari angažovaće ga već u januaru i to za oko 25 miliona evra.



To je dobra vest i za Fiorentinu, koja želi Patrika Kutronea na pozajmicu do kraja sezone, pa se čini da će dolazak Hvanga na "Molino" otvorili vrata "Violi" ka angažovanju bivšeg fudbalera Milana.