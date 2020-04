Vudvord drži obećanje? Mančester Junajted jedini ima veliki novac za transfere? Da li je ovo startnih XI za titulu?

Ole Gunar Solskjer je o tome već govorio, on ne veruje da će situacija oko virusa uticati na transfer planove Junajteda i spreman je da napravi tim koji će znatno smanjiti jaz u odnosu na Siti i Liverpul.



Kako stvari stoje?



Vudvord i vlasnici Glejzeri su spremili novac za prelazni rok, na ruku im ide što će cene igrača pasti, a kao mogućnost je iskočio Hari Kejn.



Naime, Junajted ne želi da ulazi u trku sa Realom, mada je naučna fantastika da će Perez platiti 200 miliona za Engleza. Plan "Đavola" je sa sačekaju, da Levi prihvati da smanji cenu jer Kejn izgleda po svaku cenu želi da ode.



Zbog toga nije nemoguće da na popustu, za sumu nešto veću od 150 miliona dobiju kapitena Engleske, ali to bi i značilo da odustaju od Sanča. Dortmund nastavlja da traži 100 miliona plus neke mlađe igrače Junajteda kao deo sporazuma, ali pregovora nema.



Ono što je sigurno je izgleda da će Džek Griliš iz Vile biti prvo pojačanje i da od Medisona nema ništa, njega Lester ne želi da pusti.



Solskjer nije odustao od Kulibalija, spreman je da poveća ulog u aukciji sa PSŽ, Malijac bi verovatno radije u PL, u jače takmičenje i veći klub, ali na kraju će De Laurentis prodati sjajnog štopera boljem ponuđaču.











Mediji su već sa tri pojačanja za koje bi bilo dovoljno oko 300 miliona evra, novac koji Junajted ima, napravili idealnih 11.



De Hea će ostati, tri štopera bi bili Lindelef, Megvajer i Kulibali, desno je Van-Bisaka, levo Šo.



Na sredini bi uz Griliša i Fernandeza bio Pogba koji bi mogao da ostane jer nekih velikih ponuda nema, u formaciji 3-5-2, napad sa Kejnom i Rašfordom bi bio zastrašujući.



Jasno, ovo je idealna formacija, ali ne i nemoguća, Solskjer bi imao jaku klupu, sa Dalotom, Mek Tominajem, Matićem, Igalom ako bude otkupljen, Marsijalom, Džejmson, Čongom, Vilijamsom, dok bi Bejli, Džons, Anhel Gomeš, Lingard morali da napuste klub, videćemo šta će biti sa Smolingom i Sančezom koji su pozajmljeni igrači...