Vreme je da Karleto skroji tim po svom ukusu u Liverpulu!

"Karamele" su sredinom nedavno okončane sezone Marka Silvu zamenile Karlom Anćelotijem, jasno je da su ambicije kluba značajno skočile.



Ipak, u januaru je u klub stiglo samo jedno novo lice, angažovan je mladi Džerod Brantvajt iz niželigaša Karlajla, kojeg je tek u finišu sezone Anćeloti stavio u tim par puta.



Jasno je dakle da će ovog leta "Karamele" morati ozbiljnije da se pojačaju, a četiri pozicije su navodno prioritet kluba i italijanskog stručnjaka.



Karleto zahteva novog štopera, centralnog vezistu i desno krilo, jasno je da je klubu potrebna i zamena za Bejnsa, koji je otišao u penziju, a Italijan bi voleo da vidi i novog napadača na "Gudisonu", ali to nije prioritet.



Idemo redom, što se tiče štopera, tri igrača su se dovodila u vezu sa klubom u poslednje vreme, u pitanju su reprezentativac Srbije Branislav Ivanović, kao i štoper Lila Gabrijel i fudbaler Barselone Žan-Kler Todibo.



Ivanović je napustio Zenit, pisalo se da bi mogao u Zvezdu, ali se onda pojavila informacija da ga Anćeloti želi u Evertonu, dvojac je zajedno pokorio Englesku na "Stamford Bridžu".



Gabrijel je svakako teža meta, traže ga i Napoli i Mančester junajted, ali "Karamele" neće odustati tek tako.



Todibo se vraća u Kataloniju sa pozajmice u Šalkeu, veliki broj klubova bi da ga vidi u svojim redovima, jer se odlično pokazao u Gelsenkirhenu.



Anćeloti na raspolaganju ima Minu, Kina i Holgejta, tu je i mladi Brantvajt, jasno je da mu treba novo, kvalitetno rešenje na poziciji centralnog defanzivca.





Što se tiče veznog reda, želja je Hejbjerg iz Sautemptona, ali Danac želi kod Murinja u Totenhem.



Tako da realnije zvuči ideja o prelasku Alana iz Napolija u Everton, dve strane su u pregovorima, Anćelotijev bivši klub traži 40 miliona evra, utisak je da bi mogli uskoro da se dogovore.



Što se tiče pozicije desnog krila, Anćeloti traži levonogog igrača, u vezu sa klubom se dovodio Čengiz Under iz Rome, ali Turčina traži i Napoli.

U vezu sa klubom se dovode i igrači koji primarno igraju na levom krilu, poput Vilfrida Zahe i Žeremija Boge iz Sasuola, ne treba otpisati ni tu opciju, jer su i oni sposobni da igraju po desnoj strani, svakako bi poboljšali rotaciju na krilnim pozicijama i to značajno.Neophodno je angažovati i levog beka, legendarni Lejton Bejns se povukao, a izgleda da mu je zamena pronađena u Madridu, Realov igrač je prva meta ekipe sa "Gudisona". Što se tiče napadača, pisalo se o "Zlatnoj kopački" Evrope , ali i o Belotiju iz Torina, no to je u drugom planu, jer najpre treba pokrpiti pomenute rupe.Kolmanu takođe treba konkurencija uz desnu aut liniju u odbrani, ali tu bi rešenje mogao da bude Džondžo Keni, koji je imao jako dobru sezonu na pozajmici u Šalkeu.U svakom slučaju, biće brojnih promena, jasno je i da su neophodne, klub će završiti dobar posao i ako zadrži Ričarlisona, kojem je Anćeloti postavio izazov da naredne sezone postigne 30 golova u Premijer ligi.