Više nema dileme, Pjanić po svaku cenu, pitanje je samo načina! Ovo su mogući raspleti!

Više nema nikakve dileme, Miralem Pjanić će igrati za Barselonzu. Makar tako tvrde u Kataloniji, bez obzira što Juventus ne pristaje na trampu za Semeda, i želi isključivo Artura.



Brazilac neće u Italiju, on gleda ka Sitiju, pa sve to otežava posao. Ali, u Barsi tvrde da bez obzira na sve, Pjanić će naredne godine igrati za njih, u tandemu sa De Jongom, a prodaće gotovo kompletan vezni red sa Rakitićem i Vidalom.



Prepreke na putu ka Bosancu su PSŽ koji i dalje pokušava da ubedi Juventus da im proda Bosanca, u paketu sa De Šiljom i nude novac i Paredesa ili Drekslera. Juve bi Ikardija, ali problem je što ni Pjanić neće da se vrati u Francusku, kao ni da pregovara sa Čelsijem.



Navodno je čelnicima Juventusa saopštio da postoje dva scenarija, ili da ga prodaju Barsi ili da ostane u klubu. To komplikuje planove Italijana, kupili su Kuluševkog, sada žele da dovedu i Sarijevog pulena Žorginja, što bi Pjanića bacilo u drugi plan.







Bosanac ima već trideset godina, problem je što Barsa nema dovoljno novca, a kako rekosmo Artur ne želi da se preseli u Italiju.



Ipak, "Mundo Deportivo" navodi da će bez obzira na to, Barselona kupiti Pjanića, prodati tokom leta neke igrače, a računaju da će Bosanac biti strpljiv i odbiti sve druge ponude kako bi stavio Juventus pred svršen čin.