Više nema dileme, Kilijan Mbape zna gde će igrati u budućnosti!

Više nema dileme šta je želja Kilijana Mbapea. I to su loše vesti za Pari Sen Žermen, mada su male šanse da ovog leta napusti klub. Naime, agent se oglasio i za "Marku" potvrdio, Mbape želi da pređe u Real Madrid.



To je moglo da se desi ovog leta, ali je sada malo verovatno.



"Korona je sve poremetila, Kilijan je želeo u Real, verovao da bi transfer mogao da bude odrađen već ovog leta. Ali, sada je nerealno očekivati da Madriđani plate 300 miliona u uslovima kada je tržište potpuno drugačije i kada su cene igrača pale, kao i kupovna moć klubova", nije ostavio nikakvu dilemu Ivan Le Me, menadžer Mendija koga je doveo u real, ali i konsultant najtalentovanijeg fudbalera sveta.



Ali, za PSŽ to ne menja stvar.



Naime, Mbape ima ugovor još dve godine, on će najverovatnije ostati u Parizu, ali neće produžiti ugovor. To bi značilo da bi naredne sezone njegova cena pala, jer bi ušao u poslednju godinu.











Najveći Mbapeov motiv, osim, jasno činjenice da bi igrao za najveći klub na svetu je to što želi da ga trenira njegov idol Zidan.



"Marka" tvrdi da će pre ili kasnije, Mbape biti igrač Reala, ali sa ovakvim najavama treba sačekati, jer pitanje je kakvo će tržište biti i sledeće godine...