Viljareal je apsolutni pobednik, kakva tri pojačanja, ovo je 'krađa'!

Viljareal ima evropske ambicije u novoj sezoni, a kao što znate, palicu je dobio Unai Emeri, posle loše epizode u Arsenalu.



Ipak, Emeri je doktor za španski fudbal, setite se samo šta je sve uradio sa Seviljom, sa tri titule u nizu u Ligi Evrope.



No, od danas su krenula i pojačanja, a Takefusa Kubo je i zvanično stigao na pozajmicu iz Real Madrida. Sjajni Japanac, inače dete Barselone, prošlu sezonu je igrao na pozajmici na Majorci, a Real je odlučio da ga pošalje na novu. Viljareal je definitivno korak dalje i mnogo veći izazov.



Ali, tu nije kraj, jer je danas špansku javnost uzdrmala informacija da će Viljareal ukrasti od najvećeg lokalnog rivala, Valensije - tandem Dani Pareho-Fransis Kokelan!



I da sve bude još šokantnije, Valensija je navodno pristala da ih pusti za manje od 20 miliona evra, za transfere OBOJICE vezista!



Složićete se, to je krađa leta, naročito ako se setimo da je Ernesto Valverde pre samo dve godine bio spreman da plati 50 miliona evra da dovede Pareha kao zamenu za Rakitića, ali je Hrvat ipak tada odbio PSŽ pa do dogovora nije došlo.



Sve u svemu, Viljareal je za dvadesetak miliona završio Kubu na godinu dana, Pareha i Kokelana, zaista impresivan početak Unaija Emerija.