Vilijan prelomio!

Vilijan će otići iz Čelsija. Naime, Brazilac koji je sedam godina u klubu i osvojio je pregršt trofeja, će napustiti London.



Pregovori su definitivno propali, sigurno da će imati veliki broj ponuda, pominju se Barselona, Juventus, Mančester Junajted, Bajern, on i pored toga što će izgleda na leto otići besplatno igra standardno.



Čelsi ne želi da odstupi od stava, dve godine ugovora, Vilijan to vidi kao znak nepoverenja.



"Tražio sam tri, klub neće menjati odluku, to je to, ne postoje margine za dogovor", kaže nekadašnji igrač Šahtjora.



Lampard bi želeo da ostane, ali ne može protiv politike kluba, ove sezone Brazilac je u 36 mečeva startovao 27 puta, dao šest golova i imao pet asistencija.



Kaže da do kraja samo razmišlja o "Plavcima", a da će odluku o nastavku karijere doneti tek na kraju sezone.



Dao je gol Liverpulu u FA kupu, mogao bi ove sezone da nastavi da osvaja trofeje, imao dva šampionata Engleske, FA Kup, Liga kup i prošlogodišnju LE.