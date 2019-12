Vidal pristao, u igri "Gabigol" hoće li ovaj tim biti dovoljan za "Skudeto"?

Inter se dogovorio sa Arturom Vidalom, ali ostao je teži deo posla, kako isplatiti Barselonu. Italijani nude 12 miliona evra, Katalonci traže 20, spekuliše se da će novac od prodaje Gabigola biti uložen u Čileanca koji traži ugovor na 18 meseci, kako ne bi izgubio veliki novac koji treba da dobije od Barse.



On je nuđen i Juventusu, ali nisu zainteresovani, ni Interu se ne žuri, iako Konte želi "Ratnika". Oporavljaju se Sensi i Barela pa je to malo umirilo trenera Intera. Alternativa za Vidala je odlični Nandez iz Kaljarija, a Marota i dalje traži levog beka.



Jasno da bi Konte najviše želeo Markosa Alonsa, no Čelsi traži nerazumno veliki novac. Realnije je da pokušaju da uzmu Kurzavu iz PSŽ ili eventualno Emersona Palmijerija iz Čelsija, mada će i to teško ići. Što se Kuluševskog tiče, Inter ga želi odmah, ali on ostaje u Parmi. "Crno-plavi" pokušavaju oko Šveđanina da se dogovore sa Atalantom, da eventualno pošalju Politana u Bergamo kao gest dobre volje, kako bi na leto za 35 miliona dobili čoveka koji je raspametio Evropu svojim igrama.



I na kraju napadač. Opcije su, Ljorente iz Napolija, kao i Petanja iz SPAL-a, Konteu je potrebna zamena za Lukakua, jer bez Belgijanca, jasno, ne bi imao rešenja u ofanzivi.