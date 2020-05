Vezuv će ključati kao Rino Gatuzo, poker od 200 miliona i onda potpuno novi Napoli!

U Napoliju se spremaju velike promene, Gatuzo je dobio odrešene ruke i poverenje DeLaurentisa, a Dris Mertens je produžio ugovor.



Ipak, biće dosta prodaja, posledice je ostavio i štrajk, odnosno situacija u kojoj su igrači odbili da odu u karantin. Nekako se sve smirilo, ali je patron Napolitanaca obećao da će neki igrači platiti.



Kulibalija je nameravao da proda, on je najskuplji igrač tima, zarađuje 6 miliona godišnje, ali je i jedan od najtraženijih štopera sveta. Prošle sezone odbili su ponudu Junajteda koji je zatim kupio Megvajera i načinio ga najvrednijim defanzivcem ikada.



Sada je situacija drugačija, Kulibali hoće da ode, ako neko bude uplatio 80 ili 90 miliona evra sa bonusima, štoper iz Malija će napustiti jug Italije. Odbio je PSŽ, hoće u Englesku, videćemo da li će Liverpul ili Siti moći sebi da ga priušte, a navodno, pristao bi na ponudu Njukasla koji bi mu duplirao platu.



Alan je prilikom pomenutog štrajka vređao DeLaurentisovog sina Eda, Brazilac sigurno odlazi, i za njega je svojevremeno odbijeno 80 miliona evra od PSŽ, sada je suma manja, ali Leonardo i dalje razmišlja da dovede ovog iskusnog igrača. Hoće ga i Karlo Anćeloti, bivši trener, koji nagovara ljude u Evertonu da plate nešto više od 50 miliona evra za nekadašnjeg fudbalera Vaska i Udinezea, momka koji ima i desetak nastupa za "Selesao".



Na prodaju je i Arek Milik, mada je cena od 50 miliona evra previsoka, Poljaku ističe ugovor. Napoli želi da ga menja da Dijega Koštu, priča se da bi spustili cenu na 40 miliona, ali Totenhem neće to platiti. Poljak bi u Juventus, no suma je velika jer je sledeće godine slobodan, a i sumnju ostavljaju dve teške povrede. Ipak, očekuje se da bi za oko 35 miliona mogao da bude prodat.



I na kraju Fauzi Gulam će otići, i on je dugo bio povređen, ima ponude, levi bek Alžira je ipak mnogo jeftiniji od pomenute trojice. Kaljehonu ističe ugovor on će napustiti klub bez obeštećenja.











Napoli očekuje da od prodaja, koje ne uključuju najtraženijeg, Fabijana Ruiza, zaradi blizu 200 miliona evra ovog leta i okrene novi list. Sigurno su Mario Rui, Insinje, Manolas, Maksimović, Lozano, Politano, vratiće se Rog i Verdi, već je kupljen Petanja iz SPAL-a.



Ali, jasno da to nije sve, Napoli i dalje želi Milenkovića iz Fiorentine, zatim Kumbulu iz Verone, Nandeza iz Kaljarija, Bogu iz Sasuola, Veretua, Cimikasa, dakle, jasan je plan da se podmladi ekipa i okrene novi list.



Gatuzo neće biti pod pritiskom naredne sezone, ali svejedno, od njega se očekuje da se bori za Ligu šampiona, ali i da napravi ekipu sličnu svom karakteru, borbenu i punu samopouzdanja, to je nekako nedostajalo Napolitancima kada su imali i bolji tim...