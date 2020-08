Veliki Van Dajk potvrdio "bombu" u komšiluku na gospodski način!

Doni van de Bek ide u Mančester Junajted, a to je na gospodski način potvrdio budući ljuti rival iz Liverpula - Van Dajk.



Holanđani su se okupili posle pola godine pred start Lige nacija, a Van Dajk je na konferenciji za medije govorio i o Van de Bekovom transferu na "Teatar snova".



"Želim Doniju sve najbolje. Ovo je fantastičan transfer za njega i za holandski klub. To je još jedan veliki klub za još jednog člana naše reprezentacije, a to je odlično za sve. Želim mu sve najbolje, baš kao i Nejtanu Akeu", rekao je Van Dajk, koji će i protiv Van de Beka i Akea voditi veliku bitku protiv Junajteda i Sitija.



Istovremeno su stigle informacije da će Junajted platiti 40 miliona evra za Van de Beka, što je zaista smešna suma u ovom momentu.







Vezni red sa Pogbom, Brunom Fernandešom, uz pomoć našeg Matića i mladog De Beka, zaista zvuči obećavajuće.