Veliki Solskjerov preokret, Junajted će imati vezni red iz snova!

Izgleda da su se stvari promenile, kada je Pol Pogba u pitanju. On jednostavno nema rešenja, Junajted ne prihvata trampe, traže 80 miliona evra, ali nema nikoga ko bi to platio.



I Real i Juventus su zainteresovani, ali u vremenima krize sve to, uključujući i Pogbinu platu, kao i proviziju Mina Rajole deluje preskupo.



Sa druge strane, iako Francuz ima ugovor do sledećeg leta, Junajted ima opciju da mu automatski produži obavezu do leta 2022. što će oni i učiniti, ako ostane.



Solskjer je navodno razgovarao sa Pogbom, predstavio mu plan po kome bi Francuz, zajedno sa Brunom Fernandešom činio okosnicu tima, već kada prvenstvo bude nastavljeno.



Norvežanin veruje da bi trio Pogba-Fernandeš-Mek Tominaj-Sančo bio osovina na sredini terena, iza Marsijala i Rašforda kao špiceva. Ole bi forsirao verovatno 4-4-2 formaciju naredne sezone, madaje potrebno da dovede i rezervnog štopera, pored Lindelefa i Megvajera.



I sam Pogba je promenio način gledanja, iako i dalje razmišlja o Realu, nova realnost, odnosno pad cena igrača i slabija kupovna moć klubova bi mogli da ga veži za Old Traford najmanje još godinu.











U tom slučaju, osim Džejdona Sanča, i eventualno još jednog štopera, "Đavoli" ne bi puno razmišljali o pojačanjima tokom prelaznog roka, jer ni oni sami neće biti u poziciji da besomučno troše, pošto će svi klubovi čuvati igrače, ili probati da se trejdovima pojačaju.