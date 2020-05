Veliki povratak i druga šansa za Naingolana?

Rađa Naingolan će dobiti drugu šansu u Interu!



Jasno je da Kaljari nema novca da ga otkupi, pozajmica ističe 30. juna i onda se Belgijanac vraća u Inter. To je potvrdio i direktor Kaljarija, Marselo Ćarli.



"Dolazak Naingolana svakako je bio van svih naših planova i nema smisla pričati o tome da li će biti deo Kaljarija i naredne sezone. Rađa ima još dve godine ugovora sa Interom, i ništa nije do nas", rekao je direktor Kaljarija.



Zanimljivo, italijanski mediji sada pišu da je Konte sada spreman da mu pruži drugu šansu, nakon što ga je prošlog leta momentalno otpisao sa Maurom Ikardijem.



U tom slučaju, jasno je da bi Arturo Vidal bio suvišan, no, sve je ovo na dugačkom štapu i čekamo prvo Naingolanov povratak, mada je i on više puta govorio da mu je lepo na Sardiniji...







Podsetimo, Naingolan je u Inter stigao kao deo trampe za Zaniola i Santona + 24 miliona evra.