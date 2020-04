Velika šansa za Luku Jovića, transfer i oživljavanje tandema koji ga je i doveo u Real!

Luka Jović je ponovo tema, ne samo u Španiji, već u Italiji. Madridski mediji i dalje spekuliše da bi mogao da stigne novi napadač, mada od Halanda ili Mbapea ovog leta nema ništa.



U tom slučaju Jović bi otišao, "AS" piše da i dalje Perez želi da napravi veliku čistku, smanji broj profesionalaca, međutim, Jović ima čvrst ugovor, priča se i da nije zainteresovan za odlazak u Napulj.



Ali, Milan bi bio druga priča.



Navodno, novi trener Ragnik razmišlja o Srbinu, Milan želi Jovića na pozajmicu, sa otkupom, mada je njegova plata velika, ali bi to bilo najbolje rešenje, jer bi ga uparili sa Rebićem. To bi značilo oživljavanje tandema iz Ajntrahta koji je funkcionisao perfektno.



Ibrahimović i dalje nije odlučio, međutim, Nemac želi da ga se oslobodi, kako sada stvari stoje, ima zeleno svetlo da dovede novog napadača.











Real i Milan imaju sjajne odnose, poslednji u nizu Teo Ernandez je odigrao odličnu sezonu, cena mu je porasla, sada bi "Rosoneri" da ponove isto sa Jovićem.



A opet, čini se da bez dolaska novog napadača u Real, Jović sigurno dobija novu šansu naredne sezone.