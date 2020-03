Velika promena - Ostaje samo jedan, ovako će izgledati Interov poker napadača?!

Kako sada stvari stoje, videćemo potpuno novi napad Intera u novoj sezoni. Tačnije, ostaje sigurno Lukaku koji je bio i najveće pojačanje leta, a sada je pod kritikama, razlog je to što ne daje golove u derbijima.



Aleksis Sančez je sve dalje iako bi ga Junajted pustio za mali novac, u Interu nisu uvereni da bi Čileanac vredeo, odnosno on traži polovinu plate koju bi imao među "Đavolima", to je oko 11 miliona evra i to ne dolazi u obzir. Inter sada plaća pet, veći deo pokriva Junajted i tu su male margine za dogovor.



Ono što je neizvesno je sudbina Lautara Martineza, u Interu ga ubeđuju da potpiše novi ugovor, izbriše klauzulu, ali videćemo, ako Barselona plati 111 miliona evra, "Bik" bi mogao da ode. Ipak, to nije sigurno, prva Barsina želja je Nejmar, sumnja se da će imati novac i za Argentinca, mada bi mogli da ponude Vidala ili čak Dembelea kao deo sporazuma.



U tom slučaju, čak bi tri nova napadača stigla u klub. Jedan je Žiru koji bi stigao kao slobodan igrač, drugi Obamejang za koga bi Inter potrošio deo novca dobijenog za Lautara, a četvrti bi bio mlađi napadač.











Od Dibale nema ništa, videćemo šta će biti sa Ikardijem, ali u Interu računaju na novac od Maurita. Moguće je da će iskoristiti klauzulu vratiti u klub Pinamontija iu Đenove, čime bi kompletiirali poker napadača.