Već se zna, ako ode iz Barse, Mesi odlučio gde će igrati, počinje nova era fudbala?!

Leo Mesi se posle razgovora sa Kumanom vratio porodici, na odmoru je, izrazio je svoje sumnje u ostanak, tačnije u čitav projekat Barselone.



I pored odlaska Abidala, on je razočaran, ovo se tumači i kao pritisak na Bertomeua, ali i nezadovoljstvo Argentinca situacijom u klubu i pokušajem Barse da sem njega, praktično otera sve senatore i okruži ga mladim igračima.



Jasno, teško će Suarez otići, dok Pike i Buskets gledaju ka Pl, pogotovo štoper kome je izgleda svega dosta.



Izbora neće biti do marta, Barselona očekuje da Mesi ostane najmanje još sezonu, ima ugovor, ali ako je odlučio da ode, već smo rekli, teško će ga zadržati.



Nada se Inter, pominje se i PSŽ gde je Nejmar, mada bi to zaista bilo neverovatno da nađu način da ga plate 50 miliona po sezoni, a navodno, Mesi zna šta želi.











Prema informacijama koje su potekle od njemu bliskih ljudi, Leo bi u Mančester Siti. On želi da se oproba u PL, da dokaže da priče o tome kako ne bi mogao da igra u Engleskoj jednostavno nisu istinite.



Sa Gvardiolom je radio, nisu se baš rastali prijateljski, mada o tome nikada ne govore, navodno je Pep otišao jer je Mesi podrivao njegov autoritet. Ali, sa druge strane je želja za uspehom, sa Mesijem, Siti bi zaista postao nedodirljiv, a i trener i sam igrač su mnogo zreliji nego pre osam godina.







Siti se ne oglašava, ali je jasno da je jedan od tri kluba koji mogu da plate Mesija, uz PSŽ i Inter. Italijani se nadaju, ali informacije govore da Argentinac ne želi poput Kristijana u Seriju A, da mu je mnogo bliža ideja, ako ode iz Barselone, da igra u Premijer ligi.



Šta će od svega biti videćemo, tek i dalje je gotovo nemoguće zamisliti da Mesi napusti Barsu.



Ali, isto se pričalo i svojevremeno za Ronalda u Realu.