Već se vidi pad zbog koronavirusa, ovo je cena za Miralema Pjanića!

I dalje je neizvesno da li će Miralem Pjanić ostati u Juventusu.



Ovaj fudbaler sredine terena je stigao u Torino iz Rima za 32 miliona evra, koliko je tada Juve platio Romi.



Pjanić je praktično izgubio mesto od Bentankura, Sari može i da ne računa na njega, pa je sve to uticalo da se on, najverovatnije, stavi na transfer listu na kraju ove sezone.



Koje su cifre koje traži Juventus?



Pošto ima ugovor do 2023. godine, Juventus bi uštedeo 11,5 miliona evra, ali i pored toga želi da zaradi između 45 i 50 miliona evra. Nekada je njegova cena bila 65 miliona evra, ali je koronavirus učinio lančanom reakcijom.



Ne samo to, Pjanić nije na najvišem nivou, pa je i to jedan od razloga zašto mu je cena praktično pala za 20 miliona evra.