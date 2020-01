Važno je zvati se Pogba! Odigrao samo osam mečeva, mora pod nož, ali Junajtedu stigle dve trejd ponude, i to kakve!

Nastavljaju se spekulacije oko Pola Pogbe.



Odigrao je samo osam utakmica ove sezone, tri meseca je bio van terena zbog povrede, vratio se, u dva meča ušao u igru i sada mora na operaciju članka koji ga dugo muči. Iako je Solskjer prvo prognozirao da će se vratiti za tri ili četiri nedelje, ispostavilo se da će Pogba biti odsutan do marta meseca.



To je sada pokrenulo priče oko eventualnog transfera u januaru, mada i dalje stižu informacije da Pogba ne želi da ostane, da će, ako baš mora sačekati leto, ali da Rajola pokušava da progura transfer u januaru.



Situacija je sledeća, Junajted bi pristao, ali na sumu od oko 150 miliona funti, koju neće platiti niko.



Juventus nudi 90 miliona, plus Rabioa, koga su doveli besplatno, a sigurno da bi značio Junajtedu. Ovo je ponuda koja je naterala "Đavole" da se zamisle, Rabio sigurno vredi 40 ili 50 miliona na tržištu, želi ga i Arsenal, ako klubovi postignu dogovor kroz bonuse, ovaj transfer je moguć.



Ali, mediji od jutros pišu i da je Real ponovo u igri, ali na leto. Da bi oni eventualno menjali Tonija Krosa, dodali doduše manji novac za Pogbu, Krosa je želeo još Van Gal, ali ne treba zaboraviti da Nemac ima već 30 godina, mada i dalje sigurno ima još par dobrih sezona u nogama.



Većina analitičara smatra da će Pogba biti neupotrebljiv do kraja sezone, da i kada se bude vratio u martu, biće rovit, plus čuvaće se za EP 2020. na kome Francuska želi da ujedini titule. Pojačanja su Solskjeru potrebna sada, on traži od kluba, Medisona ili Griliša, ili obojicu, ali oni su papreni.



Prelazni rok je počeo, Junajted mora da deluje brzo, ali ne i u panici, jer bi to moglo da dovede do novih promašaja u transferima.