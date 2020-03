Uticaj korone, fudbalerima će cena pasti na leto?

Veliki problem bi mogla da napravi Korona fudbalskim klubovima i njihovom funkcionisanju. Ne tiče se samo zaustavljanja šampionata i neigranja utakmica u najjačim ligama, radi se i o finansijskoj dobiti koju mnogi neće videti.



Nije tajna da veliki klubovi imaju ogromne finansijske dobiti od prodaje ulaznica, što neće imati ukoliko ovaj virus potraje u ekonomski najjačim zemljama. Nije to sve, publika donosi i sponzore, TV prava, ima tu još dosta dobiti koju klubovi neće videti do kraja sezone.



Šta bi to moglo da znači?



Da će klubovi imati finansijskih poteškoća, niko od sponzora neće plaćati reklame kada se utakmice ne igraju, a sve to bi moglo da uslovi i smanjenu platežnu moć pred sledeći prelazni rok.







Problem je i što po važećim sponzorskim ugovorima klubovi ne mogu da ispune svoje dužnosti jer jednostavno, utakmica nema. Zamislite da ne bude finala Lige šampiona, televizije širom sveta koje su papreno platile da prenose utakmicu će morati da traže krivca, a jasno je ko će to biti.







Ko će najviše trpeti? Po našem mišljenju - Nemci, oni su najverniji fudbalski navijači i prate svoje klubove, fudbal je u ogromnoj ekspanziji i korona virus ga je zaustavio na surov način.







Smanjenjem platežne moći, i igračima će pasti cena. Definitivno nećemo videti najveći transfer u istoriji, niko neće oboriti Nejmarov rekord, a teško da ćemo videti i transfer od 100 miliona evra.







Problemi su već sada vidljivi, treba ispuniti sve te zahteve igrača i njihove ugovore, pa je jasno da će naredno leto biti leto kada se neće previše trošiti...