Umesto u Real, Pogba će kod najvećeg rivala?!

Ovih dana u španskim medijima dominira lista jedanaest igrača koje Bartomeu, predsednik Barselone, nije uspeo da dovede u Barselonu. Svaki od igrača bi lako mogao naći svoje mesto u startnoj postavi tima, ali (ne)sposobnost sadašnje uprave je učinila svoje.



Golman Andre Onana je mogao da se vrati u 'svoj' klub, Kamerunac je stasao u "La Masiji". U Ajaksu je pokazao svoj raskošni talenat, bio bi dobra konkurencija Ter Štegenu.



U odbrani su možda i najveći propusti. Listu predvodi De Liht koji je bio viđen na "Nou Kampu", ali je 'kopljanik' ipak odabrao Juventus. Tu su još Injigo Martinez i Erik Garsija koji zdušno želi povratak u domovinu.



Bartomeu je imao propuste i u vezi i napadu, propuštene su prilike za dovođenjem Veratija, Rabioa, Vilijana, nasvežijeg primera imamo u Depaju a već poznate želje su Nejmar, Lautaro, ali i bivši igrač Valensije Rodrigo koji je ovog leta prešao u PL gde nastupa za Lids. Zbog odnosa prema Leo Mesiju, ali i transfer promašajima Bartomeu izvesno broji poslednje dane u svom klubu. Već je skupljen dovoljan broj glasova za "glas nepoverenja", jasno da su predstojeći izbori u martu verovatno gubitnički za trenutnog predsednika.



Kako bi mogao da ih spasi?





Pa senzacionalnim transferima a pominje se dvojac Pogba - Alaba koji bi tu mogao da pomogne.



Igrač Mančester Junajteda je već spominjao želju za nastupima u Real Madridu , ovo bi bio veliki preokret. Francuz ima ugovor do kraja sezone, ali tu je i klauzula za automatskim produžetkom na još jednu mada partije samog fudbalera nisu ubedljive. Jasno da Francuz već neko vreme nije zadovoljan na "Old Trafordu", možda promena sredine doprinese povratku nivoa partija iz Juventusa. O njegovim ovosezonskim partijama dovoljno govori da veznjak nema niti jednog ključno dodavanje, više od njega imaju čak i golmani Pikford ili Remzdejl sa jednim dodavanjem.Oko Alabe smo već dosta pisali, Austrijanac traži nemoguće uslove - 20 miliona evra po sezoni to jest izjednačavanje primanja koja jedino Levandovski ima u timu evropskog šampiona. Polivalentni igrač će imati mnogo 'udvarača', posebno početkom januara kada može pristupiti Bosman pregovorima.Ukoliko Bartomeu uspe da 'zaključa' dvojac tokom narednog prelaznog roka - njegove šanse za ostankom rastu, ali jasno da će ova dva igrača ostati i na 'meniju' ukoliko dođe do promene u hijerarhiji Barselone.