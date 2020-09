Kapiten reprezentacije Jermenije Varazdat Harojan neće igrati za AEL sa Kipra iako mu je transfer praktično bio gotov.



Preostao je bio samo potpis, ali do njega neće doći iz razloga što se trenutno na Kavkazu vodi rat između Jermenije i Azerbejdžana oko sporne teritorije Nagorno-Karabah.



Njegov menadžer je obavestio vlasnika AEL-a da do transfera neće doći jer je Varazdat dobio poziv vojske da uzme pušku u ruke i krene u odbranu svoje zemlje.



Harojan je do sada odigrao 52 meča za reprezentaciju Jermenije.