Umeće je prodati otpisanog za 98 miliona evra

Od ranije je poznata klauzula, kao i da je Bepe Marota majstor svog zanata, ali Korijere delo Sport danas je stavio sve na papir i došao do neverovatne brojke - Mauro Ikardi će Interu doneti zaradu od 98 miliona evra?



Da krenemo redom, PSŽ je platio 13 miliona evra za godinu dana pozajmice na Parku prinčeva, a ukoliko francuski klub bude želeo da ga otkupi mora da doplati još 70 miliona evra.



Dakle, to je sigurna suma od 83 miliona evra ukoliko ga PSŽ otkupi, jer planira da ga preproda. I tu je preostalih 15 miliona zarade.



Kako su sada najveće interesovanje pokazali italijanski klubovi, to će Interu doneti još 15 miliona evra. Klauzula između Intera i Pari Sen Žermena kaže da Francuzi moraju da doplate još 15 miliona evra ukoliko u bilo kom trenutku prodaju Ikardija bilo kom italijanskom klubu.



Juventus je prvi u tom redu, Stara dama sigurno kupuje napadača, a Ikardi je velika želja Mauricija Sarija. Uz Juve, Ikardija žele i Milan i Napoli, tako da kako god okrenete, Inter će inkasirati neverovatnih 98 miliona evra.



Bepe Marota je majstor svog zanata.