Ultimatum Barsi i prvi Meksikanac u istoriji Juventusa?!

Juventus je odlučio, prodaće Miralema Pjanića, ali ne prihvata da ga menja za Semeda. Naime, ili će u Torino stići Brazilac Artur, ili će Bosanac biti ponuđen PSŽ ili Čelsiju za Žorginja.



Videćemo šta će se desiti, u svakom slučaju Sari planira promene u veznom redu, Rabio je navodno otpisan, ali je pitanje hoće li ga Junajted prihvatiti kao deo transfera Pogbe.



Juventus ne odustaje od Emersona Palmijerija koji bi bio opcija na levom beku, a zanimiljivo da bi oba spoljna igrača, De Šiljo i Aleks Sandro mogli da se presele u Pariz.



Sari veruje da klub ne mora da izdvoji veliki novac za napadača, bilo da Iguain ostane, što je malo verovatno, bilo da ode. Jer, on planira da trio u napadu budu Ronaldo - Dibala - Daglas Košta, a kao klasičnog napadača Juve bi pozajmio od Vulvsa sa pravom otkupa Raula Himeneza.



Meksikanac je bio meta Barselone, kao i Junajteda, ali oni su našli drugo rešenje, radi se o Mendešovom fudbaleru, ovaj je veoma zainteresovan da ga dovede u Juventus. Za Himeneza koji je igrao za Benfiku i Atletiko ii koji ima već 29 godina ovo bi bila šansa karijere, da pokuša da ostane u velikom klubu, ako ne uspe, Juventus bi se možda sledećeg leta okrenuo Miliku.



Klub nije promenio nameru da se uz Rabioa, De Šilja, verovatno i Aleksa Sandra, oslobodi Ruganija, Kedire, verovatno i Bernadeskija, ako stigne prava ponuda.



I Sari želi da smanji broj igrača bez obzira hoće li prvenstvo biti nastavljeno, a klub planira da prodajama i odlascima fudbalera uštedi više od 50 miliona evra u budžetum, uz 100 kojih su se igrači već odrekli.











Anjeli je inače prekinuo sve priče oko odlaska Ronalda, on do 2022. ostaje u klubu, a i Dibali je ponuđen ugovor do 2025. plata bi mu rasla iz godine u godinu, jasno je da na njega i De Lihta računaju kao na ključne igrače za budućnost.