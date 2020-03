"Ukrao" Realu titulu, sada ga želi Zidan!

Kako prenose španski mediji, ofanzivni vezista Betisa Nabil Fekir nalazi se na meti Real Madrida.



Ovaj 26-godišnji Francuz je bio na korak od prelaska u Liverpul, transfer na Enfild pokvarila mu je povreda kolena, a godinu kasnije stigao je u Betis.



Ove sezone je eksplodirao, iako njegov tim ne blista, Fekir zaista igra veoma, veoma dobro, a to je prikazao upravo protiv Real Madrida u meču koji će možda odlučiti i sudbinu La Lige!



Navodno, poznato je da je jedan od scenarija da se titule dodele trenutnim liderima prvenstava, a to je u ovom trenutku Barselona.



Ipak, pre utakmice sa Betisom pre tačno osam dana, Real Madrid je bio lider, a onda je Fekir odigrao jednu od najboljih rola u karijeri i poveo svoj tim do pobede - 2:1.



Real je tako ostao na drugom mestu, iza Katalonaca, ali malo ko veruje da će ipak ostati na snazi da šampioni budu trenutni lideri, pošto se u Evropi i dalje nadaju da će se fudbal igrati ove sezone.



Treba dodati i to da je Fekir odigrao blistavu partiju i protiv Barselone, kojoj je postigao i pogodak, ali je potom dobio i neverovatni crveni karton i dozvolio Kataloncima da preokrenu i pobede rezultatom 3:2.



U prevodu, Fekir je Barsu "povukao" ka pobedi, Real je "pobedio", a sada bi mogao u Madrid...