Ugovor "života" za Paola Dibalu!

Pre samo godinu i dve, Juventus je bio spreman da sasluša ponude, ali sada se situacija preokrenula.



Fudbalski klub Juventus planira da zadrži Paola Dibalu do kraja njegove karijere i upravo u takav ugovor i sprema!



Kako prenosi Tutosport, nakon što se Dibala po drugi put oporavio od koronavirusa, Juventus je spremio novi ugovor za Argentinca i to ne bilo kakav.



Prema ovom izvoru, Juventus želi da sačuva Dibalu i godinama koje dolaze, trenutni mu ističe 2022, a klub mu sada nudi "doživotni", odnosno do kraja karijere.



Od kako je stigao u Juventus leta 2015. godine iz Palerma za 40 miliona evra, Dibala je postao jedan od simbola kluba i idol navijača.



Odigrao je preko 200 utakmica, postigao skoro 100 golova i Juventus nema dilemu da Dibala treba da ostane do kraja karijere u Torinu.





Zanimljivo, u poslednjoj sezoni Maksa Alegrija, Dibala je bio u nemilosti, neretko na klupi i nije bio prvi izbor, pa se spekulisalo da bi mogao da ode. Dolaskom Mauricija Sarija, Dibala je preokrenuo stvari u svoju korist, a neposredno pre ove pauze rešio je i Derbi Italije i pokazao da je jedan od lidera ekipe.





Ove sezone postigao je 13 golova, tri više nego u celoj prošloj...