Udovica molila, ne vredi, Njukasl u rukama Saudijaca! Treće ime u igri za trenera!

Njukasl je i dalje u centru pažnje. Naime udovica novinara Džamala Kašogija koga je ubila saudijska služba je u emotivnom obraćanju klubovima PL i organizaciji tražila da spreče Bina Salmana da kupi Njukasl.



On je osumnjičen za ubistvo njenog supruga, ali čini se da od blokade nema ništa, svačiji novac je dovoljno dobar pa će Njukasl, ako sve bude u redu do kraja nedelje završiti u rukama konzorcijuma koji predvodi saudijski princ.



Oni će za 300 miliona funti kupiti klub, najavili su velika ulaganja, ali pre svega dovođenje poznatog trenera. Poketino i Alegri bi mogli da privuku velike igrače, ali ako oni odbiju, pojavilo se treće rešenje za trenera. U pitanju je Žorge Žesus koji je posle Benfike i Sportinga prošlu godinu proveo u Brazilu gde je osvojio Kopa Libertadores i postao vicešampion sveta.



Recimo i to da je Hesus dovođen čak i u vezu sa Barselonom jesenas, i on je veliko ime.



Što se igrača tiče, sada je meta Alan iz Napolija, kao i par slobodnih agenata, ali i igrači poput Malanga Sara, Džona MekGina iz Vile, Odsona Eduarda iz Seltika. Pominju se i nerealne mete poput Kutinja, Zahe, jasno da mogu da ih privuku platom, ali pre svega će morati da reše pitanje trenera.







Klub će uložiti ogroman novac, ali tek postepeno, sa eventualnim izlaskom u Evropu, poput Sitija u prošloj deceniji biće spremni za velika dela.