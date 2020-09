Ubod u srce, nekada u "La Masiji", u Realu "sutra"!

Real i dalje ne pokazuje znake da će dodatno pojačati tim, naime, sve je ostalo na Odegardu i još par igrača koji su se vratili, kako bi pojačali konkurenciju.



Kako je Florentino Perez najavio, kupovaće sledećeg leta, na meti su Kamavinga, Badiašile i Mbape, dakle po jedno pojačanje u svakom delu tima, a za dva leta trebalo bi da sleti i Haland. Makar je to plan.



Džejms Rodrigez je blizu dogovora sa Evertonom, na drugoj strani Bejl ne želi nigde, a i dalje nije jasno šta će biti sa Reguljonom. U Realu nisu sigurni, on zaslužuje da bude deo tima, no su tu Mendi i Marselo, za levog beka je važno da igra.



Sada se pominje prodaja Junajtedu koji bi ponudio oko 30 miliona, ali ne pristaje na varijantu da Real otkupi ugovor.



Danas je "Bild" objavio da ako uspe da proda još par igrača, Real će pokušati da kupi Danija Olma. Ovo bi bio nož u srce Barseloni, momak iz Terase koji je sedam godina proveo u "La Masiji" je iznenadio sve odlaskom u Dinamo iz Zagreba, potez je bio sjajan, preselio se u Lajpcig prošle zime.









Dao je tri gola za Nemce, debitovao prošle godine za Španiju i dao gol Malti. Radi se o sjajnom mladom igraču koji je ofanzivni vezista i koji može da igra i polušpica, uz Benzemu.



Za sada je ovo ideja, cena je oko 50 miliona evra, Real to može da plati ako proda Reguljona i Džejmsa Rodrigeza, videćemo šta će od svega biti, ali se Olmo uklapa u ono što Perez želi, da stvori mladi tim u kome će biti najtalentovaniji španski igrači i da stvori osnovu za dominaciju u novoj deceniji.