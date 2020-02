Ubedio ih? Kako moćan tim pravi Dejvid Bekam!

Dejvid Bekam je navodno na dobrom putu da završi dva velika posla.



Vlasnik nove MLS franšize Majamija traži velike zvezde koje bi od leta nastupale za klub.



Izgleda da je blizu dogovora sa Edinsonom Kavanijem kome je propao transfer u Atletiko iz Madrida, ne želi u Englesku, ističe mu ugovor sa Parižanima i prihvatio bi faraonsku ponudu i verovatno postao najplaćeniji igrač MLS.



Što se tiče Luke Modrića, Hrvat ima ugovor do kraja sezone, plus opciono još godinu, ali želi da ode. "Marka" piše da bi Bekam duplirao njegovu platu, što bi ga privuklo da ode u Ameriku.



Jasno je i da Majami želi da obe velike zvezde budu u timu na startu prvenstva u martu, ali to će se teško desiti, moraće da čekaju jun.



Ko je već u ekipi?



Mladi Argentinci Karanca i Pelegrini, Meksikanac Uljoa vezista koji je od početka decenije igrao za Dalas, Makun iz mladog tima Juventusa, zatim par mladi reprezentativaca SAD, Luis Morgan koji je igrao za Seltik i Sanderlend, dugogodišnji kapiten Paname, Roman Tores. Ali sa Kavanijem i Modrićem, ovaj tim bi zaista bio moćan za MLS.