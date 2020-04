U Seriji A i dalje rampa od strane Vlade, Juve u međuvremenu završio posao oko napadača!?

U Italiji i dalje neizvesnost, naime u najboljem slučaju u drugoj fazi bi igrači mogli da krenu sa individualnim treninzima u klubovima. To bi značilo, da ako bude donesena odluka, tek 4. maja bi stranci mogli da se vrate na Apenine, a onda naravno posle dve nedelje u karantinu da se priključe treninzima.



Klubovi žele da igraju, ali ne i da rizikuju, Damjano Tomazi predsednik udruženja fudbalera je rekao da sportisti ne bi trebalo da krenu u normalizaciju pre ostalih. Stav igrača je za razliku od klubova da neće igrati dok ne bude sigurno.



Sada optimizam više nije tako veliki da će se lopta pokrenuti 27. maja u kupu Italije, a da će šampionat krenuti 1. juna. On će i ako se nastavi morati da bude završen do kraja jula, to će danas biti i poruka UEFA savezima, da avgust ostaje za evro-kupove.



U međuvremenu dosta se priča o tome kako će izgledati prelazni rok, a Juventus je na putu, ako je verovati izvorima nekih medija iz Španije, ali i Italije da završi posao oko Arkadijuša Milika. Poljak bi stigao za 40 miliona evra i bio zamena za Iguaina, procenjeno je da je Ikardi teška meta, da je mnogo prepreka i da je u pitanju previše novca u ovakvim situacijama. Milik bi bio na neki način "lou-kost" rešenje, igrač koji može da ulazi i sa klupe, a Juve će na sve načine pokušati da se oslobodi Iguaina.











On je i dalje u Argentini priča se da se neće vraćati, ali realno, to niko ne može da zna dok zvanično ne bude pozvan u Torino što se neće desiti još desetak dana.