U Romi sve prođe, samo Kolarov nikad! Džabe i pojačanje iz Barse...

Aleksandar Kolarov je jednostavno nezamenjiv u Romi. Kao vino je, pokušavali su proteklih godina da mu nađu zamenu, ali jednostavno, boljeg nema.



Povratak iz PL dočekan je sa skepsom, ali je Kolarov, pokazao, da osim što je jedan od najboljih levih bekova u Evropi, uz to je i jedan od najefikasnijih defanzivaca.



Podsetimo, mladi Pelegrini je prodat Juventusu, stigao je Spinacola, pa onda tu je Santon, jedno vreme je i Brazilac Silva bio u klub, ali nije uspeo da se izbori, zna se Kolarov je prva, neretko i jedina opcija.



Imao je ponude Fenera, pričalo se o Bolonji, ali jasno je, Fonseka ne želi da ga pusti. Plan je jasan, da odradi još dve godine ugovora, i onda se povuče, preuzme neku funkciju u klubu.



To želi Roma, ka tome i naginje Kolarov.



Rimljani će probati da dovedu još jednog levog beka, ali mnogi kažu da je to već sada nelogičan potez. Žunior Firpo levi bek Barselone bi mogao da dođe na pozajmicu, sa otkupnom klauzulom od 25 miliona evra, u tom slučaju, kako piše "Gazeta" Spinacola bi mogao da ode iz Rima.



Bilo kako bilo, u Romi sve prođe, Kolarov nikada...