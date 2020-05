U Realu sve pršti, evo koga želi Zidan, a šta nudi Perez!

Florentino Perez nikada nije krio ambiciju da se pita mnogo više nego što mu to predsedničke dužnosti dozvoljavaju.Često je u Realu dovodio igrače na svoju ruku jer je želeo velike zvezde, sada se zbog toga pojavio nesporazum sa Zinedinom Zidanom.Mohamed Salah je velika želja Pereza praktično već godinama, kontakti su postojali, ali od posla nije bilo ništa.Sa druge strane, Zidan smatra da bi timu bio korisniji Sadio Mane, mnogi to dovode u vezu sa činjenicom da "pola" svlačionice govori francuski jezik.Ovo nije prvi put da nastaje sukob između čelnika i trenera "kraljevskog kluba", svedoci smo statusa Gereta Bejla kojeg je Perez očajnički želeo, ali Zidan ga jednostavno ne želi u timu.Tačka sporenja je i Pol Pogba, Francuz je takođe velika želja Zizua, ali Florentino Perez je smatrao da to ne bi bio dobar potez za klub, pa se vezista vratio u Junajted.Mnogi tvrde da je upravo veliki pritisak od strane Pereza bio glavni razlog odlaska Zidana sa klupe Reala 2018. godine, da li ćemo sličan rasplet videti i ovoga puta?