U Parizu u frci, pet imena za poslednji dan! Neko bi mogao da dobije otkaz, a to izgleda neće biti trener?

U PSŽ traje rat između Leonarda i Tuhela. Direktor i trener su na ratnoj nozi, pojačanja nema, a niko više i ne krije da Brazilac pokušava da otera Nemca kako bi doveo Alegrija.



No, umešala se Doha. Vlasnici iz Katara su nezadovoljni Leonardom, odnosno prelaznim rokom. On je otkupio Ikardija, zarobio 50 miliona, doveo je Florencija i Rika na pozajmice, ali ne i planirane igrače u odbrani i veznom redu.



Sada je njegova pozicija dovedena u pitanje, mora u poslednjih 48 časova da nađe rešenje.



Juri fudbalere na tri pozicije, pokušava da dovede Milika ili Keana iz Evertona na pozajmicu, kao alternativu za Ikardija



No, nije uspeo da kupi Auara od Liona, sada se pregovara oko Sumarea iz Lila, dok je Bajakoko utekao u Napoli. Pojavilo se rešenje u vidu Lisandra Martineza iz Ajaksa, koji je "dva u jedan", može da igra štopera i defanzivnog veznog, slično kao Markinjoš, ali sva ova imena nisu baš zagrejala navijače.



Dele Ali je druga priča, sutra će pokušati sa poslednjom ponudom. Totenhem je odbio pozajmicu od četiri miliona. Nema ništa od Kamavinge, a odlazak bivšeg igrača Kavanija u Junajted je upropastio šanse da u Pariz stigne Dijego Košta iz Atletika. Sve u svemu, umesto zvezda, PSŽ će dovesti igrače koji jačaju konkurenciju, ali neće biti automatski starteri što je problem.







Da li je Leonardo ipak pogrešio što nije produžio ugovore sa Tijagom Silvom i Kavanijem, teško je reći, cilj je da se podmladi ekipa, tek zbog ovog prelaznog roka bi mogao na kraju da "padne", odnosno da dobije otkaz...