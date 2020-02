U Milanu konačno osmesi, izvukli se!

Milan može da bude zadovoljan prelaznim rokom, tačnije prodaja, odnosno stanjem finansija. Oni su letos odustali od LE, kako bi ispeglali finansijske knjige i ne bi rizikovali novo isključenje, a posle ove zime, čini se da su blizu toga da se izvuku iz kandži FFP.



Plus je 30 miliona, prodaja Pjonteka i pozajmica Susa. Ako Španac bude sa Seviljom izborio Ligu šampiona, njegova pozajmica prerasta u direktan otkup što će doneti još 25 miliona u kasu. Rodrigez je doneo samo milion pozajmicom u PSV, ali je klub uštedeo na platama igrača.



Dakle, Pjontek, Suso, Rodrigez, Rejna, Borini, Kaldara koji je pozajmljen Atalanti su doprineli da ukupan bilans bude više nego pozitivan, u pitanju su 80 miliona evra uštede. U klubu se nadaju da se to neće odraziti na rezultate, ne bi trebalo, pre svega jer pomenuti igrači nisu bili starteri kod Piolija, ali je sada trošenje uvedeno u parametre koje je postavio Eliot. Da li to znači da sada klub ima tri mirne godine, da oslobođen okova FFP pokuša da dovede bolje igrače?



Svakako, ali to će podrazumevati volju vlasnika da uloži novac i da možda naredne godine ciljevi budu veći.



Milan je danas na ispitu protiv Verone, problem je bolest Ibrahimovića, nema ni Bilje, ni suspendovanog Benasera, napad će predvoditi Leao i ponovo rođeni Rebić, u timu Verone od prvog minuta videćemo Darka Lazovića.



Meč se igra u 15 časova.