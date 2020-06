U igri još jedan velikan, kolike su šanse da Savić napusti Atletiko?

Stefan Savić se prethodnih dana sve intenzivnije povezuje sa prelaskom u Totenhem, a njegov agent je otkrio da je bio u kontaktima i sa Juventusom!



Savić je i pored problema sa povredom, drugi po minutaži u odbrani Atletiko Madrida, sa 1.672 odigrana minuta, što potvrđuje koliko mu Dijego Simeone i dalje veruje.



Kada je zdrav, Crnogorac je nezamenjiv u timu Atletika, ali ovog leta bi mogao da se nađe na prekretnici karijere.



Ovim povodom oglasio se i njegov agent Žarko Peličić, koji kaže da ga je kontaktirao i Juventus.



"U prošlosti sam u nekoliko navrata razgovarao sa Juventusom, ali nikada nije došlo do konkretnih pregovora. Trenutno je Savić tema brojnih spekulacija, ali to su za sada samo glasine. Stefan ima ugovor do 2023. godine i veoma je srećan u Atletiku", rekao je on.



Madridski As dodaje da je Savić zaista i dalje bitna karika u svlačionici Atletika, ali da bi klub mogao da razmotri njegovu prodaju u slučaju prave ponude.