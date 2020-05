U Barsi uvereni, ovaj fudbaler će definitivno biti prodat!

U Barsi su prelomili, Ronald Arauho će dobiti priliku da se dokaže do kraja sezone, a to znači da za Žan-Kler Todiboa nema mesta na "Kamp Nou".



Bivši fudbaler Tuluza je u januaru poslat na pozajmicu u Šalke, vrlo dobro se pokazao u nemačkom klubu, ali to nije promenilo stav katalonskog kluba.



U ovom trenutku ga ne vide u svojim redovima, očigledno da ga ni u budućnosti ne vide u Kataloniji i žele da ga prodaju ovog leta.



Uvereni su i da će uspeti u tome, kao i da će od njegove prodaje zaraditi 25 miliona evra, iako je Šalke odustao od ideje da ga zadrži u svojim redovima.



Nemci imaju pravo da otkupe njegov ugovor za 25 miliona evra, ali zbog prekida sezone i finansijske situacije u klubu su od te ideje odustali, pristali bi možda da ga otkupe za manji novac, ali Barsa ima druge planove.



Todiboa prate i klubovi iz Engleske i Italije, ali i drugi klubovi iz Nemačke.



Juve ga odavno prati i pominje se da bi mogli da ga uključe u trampu oko Pjanića, Everton je navodno već spremio 25 miliona za njegov potpis, a u priču se uključio i RB Lajpcig, koji će na leto ostati bez Upamekana.



Nije to sve, Todiboa prate i Roma, Leverkuzen, Milan i Votford, pa se čini da Katalonci zaista neće imati problema da ga prodaju za pomenuti novac.