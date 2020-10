Trostruki udarac za Barsu, Francuzi pokvarili dva već dogovorena posla?!

Prodaja Nelsona Semeda finansirala je transfer Seržinja Desta, a savršeni plan bio je da dođu i Erik Garsija i Memfis Depaj za kraj prelaznog roka.



Ipak, francuska veza je trostruko blokirala Barsine poslove u poslednja dva dana prelaznog roka, jer ni Osman Dembele, ni Samjuel Umtiti ni Žan-Kler Todibo ne žele da napuste Kamp Nou!



Dembele je odbio da ode u Junajted, koji ga želi samo na pozajmicu do sledećeg leta kada bi opet krenuo po Džejdona Sanča, Umtitija niko ne želi, a ni on neće iz Barse u kojoj zarađuje 12 miliona evra, dok Todibo odbija da ode u Fulam sa kojim su Katalonci postigli dogovor oko obeštećenja za 18 miliona + bonuse.



Da makar Todibo pristane da ode, Barsa bi mogla da pojača ponudu za Erika Garsiju, pošto je Siti odbio i treću od 15 miliona evra, ovako je i taj posao neizvestan do samog kraja.



Za transfer Depaja nema vremena, Lion je stopirao sve odlaske, osim ako Real ne ukrade Auara, a takođe, da bi Holanđanin došao, mora da ode Dembele što je praktično nemoguće.







Garsija i Depaj nisu problem, oni su odavno postigli sve lične uslove sa Barsom i žele samo na Kamp Nou, ali dan pre kraja prelaznog roka, nisu blizu ostvarenju svojih snova.





Barsi ostaje da se uzda da ima dovoljno dobar tim sa Pjanićem i Kutinjom, te Pedrijem i Trinkaom, i da na zimu pokuša opet.



Ipak, da sačekamo još danas i sutra, možda dođe do nekog preokreta, mada očekujemo tako nešto samo kada je u pitanju Garsija, odnosno odlazak Todiboa koji bi finansirao kupovinu štopera.





